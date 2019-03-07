إطلاق نار من غزة تجاه موقع عسكري إسرائيلي

وقع حادث إطلاق نار، منذ قليل، من داخل قطاع غزة المحاصر تجاه موقع عسكري لجيش الاحتلال على حدود القطاع.



وأفاد موقع "0404" الإسرائيلي، بأن فلسطينيين أطلقوا النار تجاه لواء عسكري تابع لجيش الاحتلال على حدود غزة، باستخدام أسلحة صغيرة، مشيرًا إلى أنه لا توجد إصابات بين القوات الإسرائيلية.



وأطلق جيش الاحتلال النار تجاه الفلسطينيين على حدود غزة، بزعم محاولتهم تخريب السياج الأمني الفاصل.



ويحاول جيش الاحتلال الاستعداد لمواجهة "مليونية الأرض"، المقرر تنظيمها يوم 30 مارس الجاري، والتي تتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، وكذلك الذكرى الأولى لانطلاق مسيرات العودة الكبرى.



يذكر أن مسيرات العودة الكبرى انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 29 ألفا آخرين.