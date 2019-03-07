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سياسي
الخميس 07/مارس/2019 - 04:52 م

منظمات إخوانية تمنع ناشطًا مصريًا من الرد على ادعاءاتهم فى جنيف

منظمات إخوانية تمنع
محمد الشريف
dostor.org/2544223

في تصرف ينم عن قلق وتوتر اللوبي القطري داخل منظمات حقوق الإنسان، ارتكب "بهى الدين حسن"، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- إحدى المنظمات الممولة قطريًا لدعم جماعة الإخوان الإرهابية - خطأ بحق قواعد مناقشات المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

ومنع "بهي الدين" أي تعقيبات على ندوته حول حقوق الإنسان فى مصر، على هامش اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، والتي ردد فيها أكاذيب جماعة الإخوان، حيث منع أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان.

وأكد "نصرى" أن "بهى الدين" منعه من السؤال، قائلًا إنه كان يريد المداخلة لاتهام "بهى الدين" بعدم المهنية في التعامل مع عقوبة الإعدام في مصر، مؤكدًا أنه لا يتحدث عن المطالبة بإلغاء العقوبة إلا حينما تطبق على عناصر الإخوان المدانيين بجرائم إرهابية حتى يتذكر بالمطالبة بإلغائها، بينما هي دعوه عالمية لإلغاء العقوبة عن الجميع، مؤكدًا أن ذلك وفقًا للمعايير الدولية يعتبر تسيّسًا لملف حقوق الإنسان، لأنه ببساطة يجب المطالبة بوقف العقوبة على إطلاقها وليس عندما يتم تطبيقها على فصيل معين.

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