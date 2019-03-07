بعد غد.. انطلاق أسبوع التعليم الفنى بالإسكندرية

أعلن مدير عام التعليم الفني في الإسكندرية عادل عبدالوارث، انطلاق أسبوع التعليم الفنى فى المحافظة بعد غد، بمشاركة نحو 500 شاب وفتاة من طلاب التعليم الفنى وخريجيه على مستوى المحافظة.



وقال "عبدالوارث"- في تصريح اليوم الخميس - إن هذا الحدث يقام تحت عنوان "أسبوع TVET" لعرض نشاط البرنامج في مجالي التعليم الفني والتدريب المهني بالإسكندرية، بهدف تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية بها ما يقرب من 44% من الصناعات المصرية الكبرى في مجالات عدة، موضحًا أن هذا التنوع يجعلنا فى حاجة إلى فنيين متميزين في هذه المجالات.



وفي سياق متصل، قالت بهية عبدالفتاح، رئيس حي وسط، إن جهاز النظافة بالحي استعد للأسبوع، الذي يشمل ماراثون جري، برفع 8 أطنان مخلفات وأحجار على طريق الكورنيش في نطاق الحى، كما قام الحى بتجريف الطريق الدائري، بالإضافة إلى رفع 36 طنًا من أتربة ومخلفات بعدة شوارع، يأتي ذلك استعدادًا للماراثون الرياضي المقرر إقامته بعد غد السبت، على هامش افتتاح أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني.