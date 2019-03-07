ضبط 535 مخالفة خلال المرور على 300 مخبز بلدى فى بنى سويف

واصل المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، متابعته الدورية لأعمال وجهود وحدات المتابعة والتفتيش بالمحافظة، والتي تم تشكيلها لتختص بالمرور على الخدمات والمرافق العامة لتقييم وتقويم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة بها.



وناقش "عبدالجابر" تقرير الجهود المتعلقة بالرقابة والتفتيش على المخابز البلدية خلال 9 أيام ماضية، تنفيذًا للبرنامج الميداني الذى اعتمده المحافظ سلفًا للمرور على كل المخابز البلدية لضبط الخدمة بها وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش بالتعاون مع التموين.



وتم خلال تلك الفترة المرور على 300 مخبز بلدي في كل مراكز ومدن المحافظة السبع، والذي أسفر عن تحرير 535 محضرًا لمخالفات تموينية، تنوعت لتشمل تصرف في أجولة الدقيق، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل، عدم إعطاء بون صرف الخبز، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة، وإنتاج خبز ناقص وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان معتمد بالمخبز، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات الخاص بالمخبز، وعدم نظافة أدوات العجين، وجود نقص في الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادة صحية للمدير المسئول أو العمال القائمين على إنتاج الوخبز.



وأوضح العميد عادل نصر رئيس وحدات التفتيش والمتابعة بالمحافظة أن الفترة المذكورة شهدت تحرير 124 محضرًا لـ 74 مخبزًا بمركز، ومدينة بني سويف، و38 محضرًا في 25، مخبزًا بمركز ومدينة الواسطى، و75 محضر ًا في 50 مخبزا بمركز ومدينة ناصر، و44 محضرًل في 22 مخبز بمركز ومدينة إهناسيا، و101 محضر في 48 مخبزًزل بمركز ومدينة سمسطا، و43 محضرًا في 40 مخبزا بمركز ومدينة ببا و110 محاضر في41 مخبزا بمركز ومدينة الفشن.



وأضاف "نصر" أن تلك الوحدات تقوم بتنفيذ برنامج ميداني محدد للمرور على كل الخدمات والمرافق العامة ويجري حاليًا تنفيذ توجيهات المستشار هاني عبدالجابر، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية لمنع التلاعب في السلع المدعمة ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.



ولفت إلى أن الحملات الموجهة تضم عضوين من وحدة التفتيش والمتابعة بالمحافظة ونائب رئيس المدينة واثنين من مفتشي التموين، حيث تبدأ الحملة عملها من الساعة 5 فجرًا (موعد تشغيل المخابز) وحتى نهاية اليوم، موضحًا أنه يتم تخصيص يومين أسبوعيًا لكل مركز في كل حملة، حتى يتم المرور على كل المخابز بالمحافظة.