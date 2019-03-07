السيسى يجتمع بـ"الملا" لمناقشة محاور قطاع البترول الاستراتيجية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، ووزير البترول والثروة المعدنية.



وأكدت رئاسة الجمهورية، في بيان، أن المهندس طارق الملا قام بعرض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول، وتحدث عن الإنجازات الفريدة التى حققها خلال الفترة الأخيرة.



ونوه الملا إلى أن مصر حققت أعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز فى تاريخها، فى فبراير الماضى، بمعدل 8.1 مليون برميل مكافئ فى اليوم، فضلًا عن أعلى معدل سنوى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية، حسب بيان للرئاسة.



وأوضح "الملا" موضحًا أنها استطاعت الوصول إلى أعلى معدل استثمارات فى قطاع البترول، خلال الأربع السنوات الماضية، بنحو 27 مليار دولار، إضافة إلى أعلى نسبة مساهمة للقطاع فى نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالى الجارى.