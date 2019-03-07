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حوادث
الخميس 07/مارس/2019 - 04:35 م

ضبط متهمين أثناء بيعهما سيارة مسروقة فى حلوان

ضبط متهمين أثناء
هدير مصطفي
dostor.org/2544207

تمكن ضباط مباحث حلوان من ضبط أفراد تشكيل عصابى لسرقة السيارات، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية المتخصصة في سرقة السيارات.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم هاني أبوعلم، مفادها تردد شخصين على منطقة عرب راشد بدائرة القسم لعرض سيارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأماكن اللازمة، تمكن النقيب أحمد الدالي، معاون المباحث، من ضبط كلا من: "مصطفى.ع.ع"، 35 سنة، و"عبدالعزيز.ث.م"، 31 سنة، مقيمان في الإسكندرية، وبحوزتهما سيارة ملاكى ليست لها مستندات ملكية.

بمناقشتهما عن مصدر السيارة اعترفا بسرقتها من الإسكندرية بأسلوب "المفتاح الأصلى" عقب الاستيلاء عليه، و"جهاز كمبيوتر ومبلغ مالى" من داخل مسكن إحدى المواطنات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بأسلوب "التسلق".

وأضافا بتصرفهما في جهاز الكمبيوتر "لابتوب" بالبيع بالإسكندرية وإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة واتهمتهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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