ريال مدريد يعلن مدة غياب "كارباخال" و"فاسكيز"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها الثنائي داني كارباخال ولوكاس فاسكيز عقب الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مشاركته في مباراة أياكس أمستردام الهولندي التي أقيمت الثلاثاء الماضي على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة الريال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.



وذكر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، اليوم الخميس، أنه بعد الفحوصات الطبية التى خضع لها كارباخال في مركز الخدمات الطبية تبين أنه يعاني من كسر من الدرجة الثانية في عظمة الفخذ اليمنى، أما بالنسبة لفاسكيز فقد تم تشخيص حالته بأنه مصاب بتمزق من الدرجة الأولى في منطقة الفخذ اليسرى.



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لوكاس فاسكيز سيبتعد عن الملاعب لمدة أسبوعين، فيما سيغيب كارباخال ما بين 4 – 6 أسابيع.



ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق 12 نقطة.