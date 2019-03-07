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الخميس 07/مارس/2019 - 04:27 م

إطلاق اسم الشهيد محمود محمد بسيونى على مدرسة بالإسكندرية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
أحمد عاشور
dostor.org/2544197

أناب الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام مساعد المحافظة، صباح اليوم في حضور مراسم إطلاق اسم الشهيد البطل النقيب محمود محمد بسيوني والذي استشهد في 9 مارس 2018 في العملية الشاملة سيناء 2018، على مدرسة الشيخ إسماعيل بقرية بنجر السكر التابعة لإدارة برج العرب التعليمية.

بدأت المراسم بتغيير اسم المدرسة إلى اسم الشهيد ثم سلام الشهيد تلاها آيات من الذكر الحكيم، وأعرب السكرتير العام المساعد عن اعتزازه بتكريم الشهيد الذي يعد فخرًا للوطن، مؤكدا أن الدولة تقدر أسر الشهداء حيث كان برفقته والد ووالدة الشهيد البطل، وستظل القوات المسلحة المصرية دائما وأبدا تقدم أرواح أبنائها فداءً وتضحية لتبقى مصرنا الحبيبة حصنا وأمانا لشعب مصر العظيم.

جاء ذلك بحضور العميد حازم بدر الدين، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، ووالد ووالدة البطل الشهيد، والعقيد محمد السيد، المستشار العسكري بالإسكندرية، والمهندس مدحت عبد الفضيل، رئيس حي العامرية ثان.

إطلاق اسم الشهيد محمود محمد بسيونى على مدرسة بالإسكندرية
إطلاق اسم الشهيد محمود محمد بسيونى على مدرسة بالإسكندرية
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