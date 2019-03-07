إغلاق المسجد الذي عثر على حداد "مشنوق" داخله في المنوفية

أغلقت مديرية الأوقاف بالمنوفية، برئاسة أحمد عبدالمؤمن، مسجد الشيخ حلمي بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا، دائرة المحافظة، بعد العثور على جثة لشخص يعمل حداد مُسلح؛ مشنوقا داخل المسجد، فى ظروف غامضة.



وقال مدير إدارة الأوقاف بقويسنا، حسام الشتيحي، إنه تم إبلاغ مركز شرطة قويسنا ومديرية الأوقاف بالواقعة، لسرعة التحرى حول الملابسات لتحديد نوعية الجريمة والتأكد من أنها قتل أم انتحار، مُضيفا أن النيابة العامة تُعاين المسجد الآن.



بالمعاينة الأولى، تبين لضباط وحدة مباحث قويسنا، أن صاحب الجثة يدعى "أحمد. ش. ص" حداد مسلح، مشنوق بكابل كهرباء مربوط بسقف ميضأة مسجد الشيخ حلمي، وأسفله كرسي مقلوب، وتم إغلاق المسجد لحين استدعاء النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.