اقتراح بتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن صفحات شائعات الـ"فيسبوك"

اقترح النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، تخصيص خط ساخن للتبليغ عن صفحات التواصل الاجتماعى "فيسبوك وتويتر وغيرهما" التى تروج للشائعات وتنشر الأكاذيب من أجل تضليل الرأى العام وإثارة الفتنة والبلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار.



وأضاف العميرى، أن الهدف رفع وعى المواطنين فى التصدى للحملة الممنهجة التى تشنها بعض الجماعات على الدولة المصرية ومؤسساتها ورموزها، وأن يكون المواطن شريكا أساسيا فى صنع القرار والتصدى لهذه الحملة الممنهجة التى تشنها هذه الجماعات بأموال مدفوعة من الخارج.



وأشار "عضو مجلس النواب" إلى أن الفترة الأخيرة شهدت سيلا من الشائعات والأكاذيب التى شنتها الجماعة الإرهابية مستغلين حادث محطة مصر وغيرها من الأحداث التى تمر بها البلاد، ويستغلون وسائل التواصل الاجتماعى لنشر أكاذيبهم والشائعات التى تهدف لتضليل الرأى العام.



وتابع: أنه لابد من إيجاد آلية لغلق كل الصفحات التى تروج للشائعات ومعاقبة كل من يروج لمثل هذه الشائعات التى لا هدف منها سوى زعزعة الأمن والاستقرار، ونشر الإحباط واليأس بين المواطنين.

