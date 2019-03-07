محافظ الشرقية: تنفيذ 257 مشروعًا خدميًا بتكلفة 24 مليار جنيه

أعلن محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أنه جار تنفيذ 257 مشروعا في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والأنفاق والإسكان والصحة والتموين، بتكلفة إجمالية تبلغ 24 مليار جنيه، للمساهمة في إحداث التنمية المستدامة وتحقيق حياة أفضل لأبناء المحافظة.



وأكد المحافظ - خلال اللقاء الدوري اليوم الخميس بأعضاء مجلس النواب وبعض قيادات المحافظة - أنه جار الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية لمحافظة الشرقية، تحت عنوان "عقول مستنيرة وإيد ماهرة" لتتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث تضم احتياجات المحافظة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والإسكان والطرق والكهرباء، طبقًا لمنهج علمي وإحصائي يتناسب مع التعداد السكاني للمحافظة واحتياجاتها الأساسية، للاستفادة من المبالغ المتاحة في الخطط الاستثمارية القادمة.



وأوضح ممدوح غراب أن المحافظة تنتهج المنهج العلمي السليم في إدارة الملفات والتعامل مع مشكلات المحافظة، من خلال تفعيل مكاتب الاتصال السياسي بكل مركز ومدينة لحل مشاكل المواطنين، مطالبا بضرورة تكاتف وتضافر الجهود من قوى المجتمع المختلفة لبناء مصر الجديدة التي نحلم بها وتحقيق طموحات وآمال أهالي الشرقية ومواطنيها.