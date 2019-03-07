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الثقافة
الخميس 07/مارس/2019 - 04:20 م

المركز الثقافي الروسي بالقاهرة ينظم مسابقة في الأدب الكلاسيكي

المركز الثقافي الروسي
أ ش أ
dostor.org/2544188

نظم المركز الثقافي الروسي بالتعاون مع صندوق "جيفايا كلاسيكا"، مسابقة في الأدب الكلاسيكي الروسي بين الدارسين المصريين للغة الروسية والطلبة المغتربين الروس في مصر، التي نافس فيها الطلاب من سن 10 حتى 17 عاما من هواة الأدب الروسي أمام لجنة تحكيم دولية.

وذكر المركز - في بيان اليوم الخميس - أن اللجنة استمعت للمقطوعات الأدبية التي ألقاها المشاركون إضافة إلى تسجيلات الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحضور بأنفسهم.

وأوضح أن لجنة التحكيم واجهت صعوبات في اختيار الفائزين بسبب الإجادة المتميزة لعدد كبير من المتسابقين سواء من الروس أو المصريين، حيث تميز الأداء بإتقان اللغة الروسية والقدرة التعبيرية في تقديم المعاني الأدبية من خلال النصوص الشعرية والأدبية لكبار الكتاب،. مشيرا إلى أن اللجنة اختارت 3 من الفائزين الذين حصلوا على جائزة المشاركة في المعسكر الدولي للأطفال"ارتيك" في روسيا.

وتابع أن هؤلاء الفائزين سوف يشاركون بالدور النهائي في موسكو في إطار مهرجان بعنوان "الميدان الأحمر"، لافتا إلى أن هذه المسابقة الدولية تنظم من قبل صندوق "جيفايا كلاسيكا" بدعم من رئيس روسيا الاتحادية للعام الثامن على التوالي، وهذه هي المرة الثالثة التي تشارك فيها مصر في تلك المسابقة الدولية.

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