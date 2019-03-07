المصرى محمد صفوت يتأهل لربع نهائى بطولة "تشالنجر جوهاى" للتنس

تأهل اللاعب المصري محمد صفوت إلى دور الثمانية من بطولة "تشالنجر جوهاي" الصينية للتنس، بفوزه اليوم الخميس، على ماكس بورسيل بمجموعتين نظيفتين، وذلك في إطار مباريات دور الـ16 من البطولة.



وحسم صفوت، المصنف الرابع عشر في البطولة، المواجهة لصالحه بنتيجة (6-2) و(6-2)؛ ليتأهل إلى ربع النهائي لملاقاة الإسباني لوبيز بيريز إنريكى.



وانطلقت البطولة، التي تلعب على أرضية صلبة، في 4 مارس الجاري وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، ويبلغ مجموع جوائزها 2 مليون و349 ألف دولار.