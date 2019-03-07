93 % نسبة حضور طلاب "طب بنها" في الامتحان الإلكتروني الموحد

أشاد الدكتور حسين المغربي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، بنجاح تجربة إجراء الاختبار التجريبي لطلاب كلية الطب البشري في بنها على الامتحان المعرفي الإلكتروني الموحد، مشيرا إلى أن نسبة الحضور بلغت 93% من إجمالي الطلاب المقرر إجراؤهم الامتحان وعددهم 100 طالب بكلية الطب.



جاء ذلك خلال تفقد المغربي لسير الاختبار التجريبي، الذي سيُطبق على مستوى 21 كلية من كليات الطب في الجامعات المصرية، والذي يأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق مشروع الاختبارات الإلكترونية في الجامعات.



من ناحية أخرى، تفقد الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب، والدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات، والدكتورة إيمان البيطار وكيل كلية الطب للدراسات العليا، أعمال سير الامتحانات التي تجرى داخل كلية الحاسبات والمعلومات.



وقال الدكتور مصطفى إن 93 طالبا من طلاب الفرقة السادسة في كلية الطب أجروا الاختبار الموحد على مستوى كليات الطب البشري في الجامعات المختلفة، مؤكدا تجهيز 5 معامل حاسب آلي في كلية الحاسبات والمعلومات لإجراء الامتحان الموحد وسط تواجد جميع قيادات كلية الطب للرد على أي استفسارات.