وفد إماراتي يبحث في الصين سبل الارتقاء بتقنيات وتكنولوجيا الطاقة

بحث رئيس دائرة الطاقة الإماراتي عويضة مرشد المرر، اليوم الخميس، مع رئيس إدارة الطاقة الوطنية الصينية جانغ جيان سبل تطوير التعاون وتبادل الخبرات والارتقاء بتقنيات وتكنولوجيا الطاقة بما يخدم توجهات الصين وإمارة أبوظبي على كافة مستويات قطاع الطاقة.



وذكرت وكالة أنباء الأمارات، أن ذلك جاء خلال لقائهما في الصين، حيث قام وفد رفيع المستوى يترأسه رئيس دائرة الطاقة الإماراتي بزيارة الصين بهدف تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات، انطلاقًا من حرص الدائرة على عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية في مجال الطاقة مع مختلف دول العالم.



وأكد "عويضة" أن الزيارة تأتي حرصًا على استشراف مستقبل الطاقة وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العالمية الرائدة وعقد العديد من الشراكات الإستراتيجية في مجال الطاقة مع مختلف دول العالم، مضيفا أن تجربة الصين تمثل نموذجًا ناجحًا في إدارة الطاقة وإيجاد مصادر بديلة لتحقيق نهضة شاملة قائمة على الاستدامة، حيث تمكنت خلال زمن قياسي من الارتقاء بسبل كفاءة الطاقة وأصبحت أكبر مستثمر في العالم في الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية.



وأضاف رئيس دائرة الطاقة الإماراتي أن التجربة الصينية تتماشى مع توجهات أبوظبي وقيادتها الرشيدة في إيجاد حلول لتطوير تكنولوجيا لإدارة الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة استعدادًا لعصر ما بعد النفط وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة في الإمارة، وذلك في إطار رؤية أبوظبي 2030 الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي القائم على التنمية المستدامة.



وشهد أعضاء وفد الدائرة حضور ورشة عمل في العاصمة الصينية بكين بحضور ممثلين وخبراء من شركات الطاقة الصينية للتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الصينية في هذا المجال، كما شملت الزيارة عقد ورش عمل مع الشركات الصينية في مدينة شنغهاي ومقاطعة شانشي.