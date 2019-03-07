"بومبيو" يشدد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا

اجتمع وزير الخارجية مايكل بومبيو، أمس الأربعاء، بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "جير بيدرسون"، في واشنطن، لمناقشة الصراع في سوريا، بما في ذلك دعم الولايات المتحدة المستمر للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254.



وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية بموقع "تويتر"، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، أكد دعم الإدارة القوي لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز محاولات التوصل إلى حل سياسي، بما في ذلك الإصلاح الدستوري، والحاجة إلى تحضيرات موثوقة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.



وشدد "بومبيو" على اهتمام الولايات المتحدة في تخفيف حدة الصراع بغية إنقاذ الأرواح وتوفير مساحة للعملية السياسية، كما شدد أيضًا على أهمية وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق وعودة اللاجئين والنازحين بشكل آمن وطوعي يصون كرامتهم.