محافظ الشرقية: تنفيذ خطة عاجلة للارتقاء بمنظومة الكهرباء

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن المحافظة تسعى جاهدة لتحسين منظومة الكهرباء من خلال تنفيذ خطة شاملة تتضمن تركيب محولات كهرباء جديدة وصيانة القديم منها، وإنشاء لوحات توزيع واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمانا وتركيب عوازل بكافة الأعمدة.



وقال المحافظ - خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس بحضور القيادات المعنية - إنه تقرر تشكيل فرق عمل لحصر كافة أعمدة الكهرباء وفحصها وبيان حالتها على الطبيعة وتحديد احتياجاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانتها ورفع كفاءتها حفاظا على أرواح المواطنين.



وأشار إلى أنه تقرر تثبيت أعمدة الإنارة المائلة على جانبي الطرق وعدم السماح للمواطنين بتركيب مفاتيح للأعمدة للتحكم في إنارتها من عدمه، مشددا على ضرورة توعية المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو ملامستها أثناء سقوط الأمطار.