إحالة ٨ أطباء وصيادلة بوحدة صحية في كفر الشيخ للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، ٨ أطباء وصيادلة بقرية السرايا بمركز كفر الشيخ، للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل.



وبالمرور على القرية، تبين أن مستوى النظافة بوجه عام بالقرية جيد، وشوارعها الجانبية بحالة سيئة بسبب مياه المطر، بالإضافة إلى وجود بعض أعمدة الكهرباء بها ميول وتحتاج لرفع كفاءتها، ووجود مصرف صرف زراعي أمام مبنى الوحدة الصحية تتراكم به القمامة، كما يوجد تراكمات للقمامة بشوارع القرية، كما تلاحظ أن بعض بيارات الصرف الصحي مغطاة بكاوتش سيارات، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، تنفيذًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ.



وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ورئيس قطاع الكهرباء، ووكيل وزارة الري، ووكيل وزارة الصحة، بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير خلال ٧٢ ساعة، مشددًا بتكثيف الرقابة على المصالح والقطاعات الخدمية.