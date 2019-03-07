الكاف يختار ناصر عباس مراقبا للحكام في مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي في الكونفدرالية

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الدولي السابق وعضو لجنة الحكام ناصر عباس، مراقبا للحكام في مباراة الصفاقسي والنجم الساحلي، بالجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم - في بيان اليوم الخميس - أن المباراة ستقام المباراة يوم الأحد المقبل على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية.

ويحتل النجم الساحلي التونسي صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق نقطة واحدة على أقرب ملاحقيه الصفاقسي التونسي مما يجعل مباراتهما غاية في الأهمية للفريقين.