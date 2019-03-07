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فن
الخميس 07/مارس/2019 - 04:00 م

انطلاق أول مهرجان رياضى فى مصر لمحاربة "السمنة".. أبريل المقبل

انطلاق أول مهرجان
حسين الجندي
dostor.org/2544167

ينطلق في منتصف أبريل المقبل، أول مهرجان رياضي في مصر بعنوان "عايشة"، ويجمع أكثر من 1000 سيدة مصرية، إلى جانب أكثر من 30 مدربا رياضيا؛ لدعم السياحة المصرية ومحاربة مرض السمنة.

ويتناول مهرجان "عايشة" أهمية الرياضة بصفة عامة، والرقص بصفة خاصة، والذي يُعد من أهم أنواع الرياضة لإنقاص الوزن مثل "الرقص الشرقى، الزومبا، الأيروبكس".

ويعد هذا المهرجان الرياضي الأول من نوعه في مصر، ويشهد تكريم عدد من الشخصيات الرياضية والفنية من بينهم الفنانة دينا راعية الرقص الشرقي، صفاء جلال، ميسرة، من تنظيم عائشة بابكر.

انطلاق أول مهرجان رياضى فى مصر لمحاربة "السمنة".. أبريل المقبل
انطلاق أول مهرجان رياضى فى مصر لمحاربة "السمنة".. أبريل المقبل
انطلاق أول مهرجان رياضى فى مصر لمحاربة "السمنة".. أبريل المقبل
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