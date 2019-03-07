"أيام" تامر عاشور تقترب من مليونى مشاهدة على "يوتيوب"

حقق المطرب تامر عاشور نسبة استماع كبيرة بأغنيته الجديدة "أيام"، ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والمقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.



واقتربت الأغنية من تحقيق مليونى مشاهدة عقب طرحها، يوم الاثنين الماضي، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، واحتلت الأغنية المركز الثاني في قائمة الأكثر مشاهدة بموقع "يوتيوب".



أغنية "أيام" تعاون فيها عاشور مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن تامر علي، والموزع الموسيقي النابلسي.



وكان عاشور طرح برومو فيديو كليب لثلاث أغنيات من ألبومه الجديد، وهى: "أيام، ده حكاية، من غير ما احكيلك"، خلال الأيام الماضية، والذي تنتجه شركة "All About Arts" ويرأس مجلس إدارتها كريم الحميدي.



ويضم ألبوم "أيام" 12 أغنية، وهي: "أيام، حبيبي إنت حبيبي، مشوفناش، من غير ما أحكيلك، سماح، ده حكاية، متختلفيش، في بالي، بقالي زمان، سلام، مرة، وخلصانة"، وتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم: نادر عبدالله، أمير طعيمة، جمال الخولى، عمرو يحيى، محمد رفاعى، أحمد المالكى، مدين، محمد يحيى، محمد النادى، مصطفى العسال، طارق مدكور.