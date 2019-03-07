الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال "الجيزة للمقاولات" عبر توزيع مجانى

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إفصاح زيادة رأسمال شركة "الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري" من 244.07 مليون جنيه إلى 292.8 مليون جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية.



وأضافت الهيئة، في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنه تقرر نشر إفصاح زيادة رأسمال الشركة بنحو 48.8 مليون جنيه، بواقع سهم واحد لكل 5 أسهم أصلية ممولة من أرباح عام 2018.



وكان مجلس إدارة الشركة قد اقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 244 مليون جنيه إلى 292.8 مليون جنيه، بزيادة 48.8 مليون جنيه موزعة على 48.81 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم، عبر أسهم مجانية ممولة من أرباح العام الماضي.