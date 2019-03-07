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الخميس 07/مارس/2019 - 03:58 م

لأول مرة.. "ناسا" ترسل مهمة فضائية للنساء فقط

لأول مرة.. ناسا ترسل
أ ش أ
dostor.org/2544163

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أنها سترسل أول مهمة سير في الفضاء تقوم بها النساء فقط، في 29 مارس الجاري.

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، أعلنت "ناسا" أن هذه المهمة التي تأتي بعد 35 عامًا على مشاركة المرأة في المهمات الفضائية، ستقوم بها رائدتا الفضاء كريستينا كوخ وآن مكلاين، حيث ستمشيان خارج المحطة الفضائية الدولية، بغرض استبدال بطاريات كان قد تم تركيبها في الصيف الماضي.

وستتلقى مكلاين وكوخ "الدعم الأرضي" من ماري لورانس، مديرة الرحلات الفضائية، وكريستين فاتشول، التي ستكون على وحدة التحكم بمركز فضاء "جونسون"، التابع لـ"ناسا" في هيوستن بتكساس.

يذكر أن أول رائدة فضاء في التاريخ هي السوفيتية فالنتينا تريشكوفا، وقد توجهت إلى الفضاء في 13 يونيو 1963، في حين أن أول امرأة تسير في الفضاء هي السوفيتية سفيتلانا سافيتسكايا، وكان ذلك في 25 يوليو 1984.

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