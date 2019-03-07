الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال "المصريين للإسكان"

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إفصاح زيادة رأسمال شركة "المصريين للإسكان والتنمية والتعمير" من 206.3 مليون جنيه إلى 227 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية.



وأضافت الهيئة، اليوم الخميس، أنه تقرر نشر إفصاح زيادة رأسمال الشركة بنحو 20.6 مليون جنيه، بواقع 0.10 سهم مجاني لكل سهم أصلي ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة في قوائم 2018.



يذكر أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 22.75 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 27.08 مليون جنيه فى 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 64.08 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 146.8 مليار جنيه في 2017.