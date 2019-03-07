تحصين 186 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية في بني سويف

أكد المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، اليوم الخميس، انتظام سير العمل بالحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي بدأت مطلع فبراير الماضي وتم تمديدها إلى منتصف مارس الحالي، وتستهدف تحصين جميع الحيوانات الموجودة بكافة مراكز وقرى المحافظة.



وتبين من التقرير اليومي الذي تعده مديرية الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها وترقيمها منذ بداية الحملة في 2 فبراير الماضي وحتى 5 مارس الحالي وصل إلى 186 ألفا و97 رأس، بواقع 160 ألفا و508 من الأبقار، و23 ألفا و948 من الجاموس، و1641 من الأغنام والماعز.



فيما تتواصل أعمال الحملة تحت متابعة وإشراف من المحافظة، ومن خلال التواصل اليومي مع مسئولى قطاع الطب البيطري ببني سويف لتغطية كافة مراكز ومدن المحافظة بالكامل.