العثور على حداد مشنوقًا ومعلقًا بسقف مسجد في المنوفية

تفاجئ أهالى قرية "ابنهس" التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية، بالعثور على جثة حداد مسلح مشنوقًا داخل مسجد بالقرية، ظهر اليوم الخميس.



تلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز قويسنا بتلقيه بلاغًا بالحادث، حيث انتقل المقدم أحمد خليل رئيس مباحث قويسنا إلى موقع الحادث وتبين أن الجثة للمواطن "أحمد. ش. ص"، حداد مسلح مشنوقًا بكابل كهرباء ومربوط في جانش سقف بمنطقة الوضوء بمسجد الشيخ حلمى ويوجد كرسي مقلوب أسفل الجثة.



وتواصل المباحث جهودها لكشف غموض الحادث، وتم غلق المسجد، وتحرير محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة لمعاينة ومعرفة أسباب الحادث تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام وبرئاسة المستشار مصطفى حمزة رئيس نيابة قويسنا وتقرر استدعاء الطب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة.



وأفاد شهود عيان بأن المجني عليه من حفظة القرآن الكريم ويؤدى الصلاة في أوقاتها وميسور الحال ومشهود له بحسن الخلق، وأنه كان يعمل في السعودية منذ ما يقرب من 20 عامًا، إلا أنه كان يمر بأزمات نفسية من وقت لآخر وكان يصدر عنه بعض التصرفات الغريبة التي قادته للانتحار.