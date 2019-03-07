ضبط متهم بطباعة كتب ومؤلفات منسوبة لدور نشر في دار السلام

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير مطبعة بدائرة قسم شرطة دار السلام ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين؛ لقيامه ببيع وتداول وطباعة الكتب والمؤلفات المنسوبة لدور نشر محلية وعربية ودولية بدون موافقة مؤلفيها والجهات المعنية بالمخالفة للقانون.



وتبين أن المتهم "أيمن.ف.أ" 52 سنة، وعثر بداخل المطبعة على أكثر من 900 نسخة مقلدة لكتب ومؤلفات، وبمواجهته أقر بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.