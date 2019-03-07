محادثات بين نائبى وزيري خارجية روسيا وكوريا الشمالية 14 مارس

أعلن مصدر بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف ونظيره الكوري الشمالي إيم تشون إيل، سيجريان مشاورات يوم 14 مارس الجاري في العاصمة الروسية موسكو.



وأوضح المصدر - في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية - لدى سؤاله عما إذا كانت موسكو ستستضيف مثل هذه المشاورات في المستقبل القريب - أن مورجولوف وإيم تشون سيجريان محادثات في موسكو في الـ14 من مارس الجاري.



يذكر أن موسكو وبيونج يانج قامتا بتكثيف اتصالاتهما في الآونة الأخيرة، فيما زار وفدان كوريان شماليان موسكو الأسبوع الجاري، كما شارك وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية الكوري الشمالي كيم يونج جيه في اجتماع للجنة الحكومية المشتركة للتجارة والاقتصاد والتعاون في المجالين العلمي والتقني.