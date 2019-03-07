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مصر
الخميس 07/مارس/2019 - 03:30 م

القوات المسلحة تنظم ندوات تثقيفية بالقاهرة والمنيا

القوات المسلحة تنظم
أ ش أ
dostor.org/2544121

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، عددا من الندوات التثقيفية لطلبة الجامعات والمدارس بمحافظتي القاهرة والمنيا، والتي تأتي في إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعي الشباب بالأعمال البطولية للقوات المسلحة، وترسيخ روح الولاء والانتماء والتأكيد على أن بناء الأوطان يبدأ من بناء الأجيال الناشئة.

تضمنت الندوات كلمة لقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري استعرض خلالها جهود القوات المسلحة في اقتلاع جذور الإرهاب من أرض سيناء الحبيبة، كذلك دور القوات المسلحة فى دفع عجلة التنمية وتقديم الدعم لكافة قطاعات المجتمع المدنى لإنجاز المشروعات القومية الكبرى التي تعد نواة المستقبل من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب عن اعتزازهم بالقوات المسلحة مؤكدين أنهم يحملون أسمى مشاعر التقدير والإجلال لقواتنا المسلحة ورجال الشرطة الذين يمثلون درع الوطن وسيفه في الدفاع عن مقدساته.

كما شهدت الندوات تكريم عدد من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة نظرا لما قدموه من تضحيات غالية لرفعة شأن الوطن.

تأتي تلك الندوات في إطار سلسلة من الندوات التثقيفية التي تعقدها القوات المسلحة بمختلف المدارس والجامعات المصرية بالمراحل الدراسية المختلفة لتنمية الوعي القومي للأجيال الناشئة.

حضر الندوات رئيس جامعة المنيا ونائب محافظ القاهرة وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من أسر شهداء الجيش والشرطة ومصابي العمليات الحربية.

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