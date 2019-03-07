تايوان تتقدم بطلب رسمى لأمريكا لشراء مقاتلات جوية

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أنها تقدمت بطلب رسمي للولايات المتحدة الأمريكية بهدف شراء مقاتلات جوية جديدة.



وقالت نائبة وزير الدفاع شن يي مينغ - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الهدف من شراء المقاتلات الجوية هو مد الطيارين الحربيين بمعدات أحدث "في إطار إثبات عزمنا نحو حماية أنفسنا"، إلا أنها لم تدل بأي تفاصيل حول طراز أو أعداد الطائرات الحربية التي سيتم شراؤها.



يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت في سبتمبر الماضي، على بيع قطع غيار طائرات حربية إلى تايوان بقيمة 330 مليون دولار.