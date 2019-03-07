"قريشى": نرحب بوساطة الاتحاد الأوروبي بين باكستان والهند

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ترحيب بلاده بأن يلعب الاتحاد الأوروبي دور الوسيط في القضايا الثنائية مع الهند.



جاءت تصريحات قريشي، في مؤتمر صحفي مشترك في مقر الخارجية الباكستانية بإسلام آباد اليوم مع وزير خارجية لوكسمبورج جين إيلزبورن الذي يقوم بزيارته الأولى لباكستان حاليًا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.



وأضاف الوزير أن المباحثات التي جرت بين باكستان ولوكسمبورج على مستوى الوفود ركزت على بحث السبل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في التجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة آخر التطورات حول عملية السلام بأفغانستان والوضع الناجم عن الهجوم على القافلة العسكرية الهندية في كشمير.



من جانبه، أشاد جين إيلزبورن بدور باكستان المهم لتخفيف التوتر مع جارتها الهند، وأعرب عن شكره لرئيس الوزراء عمران خان لإطلاق سراح طيار هندي كبادرة حسن نية تجاه الهند، وقال إن حل قضية كشمير يمكن أن يجلب تغييرًا مهمًا في العلاقات الثنائية بين البلدين المجاورين، كما ثمن الضيف الزائر دور باكستان في مباحثات السلام الأفغانية الجارية، وأكد الترحيب بجهود باكستان لتسهيل المباحثات بين أمريكا وطالبان.