حبس عامل لاتهامه بقتل صديقه في الشرابية

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بإشراف حاتم فاضل المحامي العام الأول، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل صديقه في الشرابية بعد أن ضبطه في أحضان زوجته.



وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الشرابية، إخطارًا من مستشفى جراحات اليوم الواحد، بوصول جثة شاب به عدة إصابات في أماكن متفرقة من الجسم، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول للمستشفى.



وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "أ.ك"، عامل، صديق المجني عليه، وأن علاقة عاطفية نشأت بين زوجة المتهم والمجني عليه، تطورت لعلاقة جنسية، حيث كان يتردد عليها المجنى عليه داخل شقتها في غياب زوجها.



وأشارت التحريات إلى أن يوم الحادث خرج الزوج إلى عمله، واتصلت زوجته بعشيقها الذي حضر إلى شقتها، وأثناء عودة المتهم لمنزله فوجئ بوجود صديقه في أحضان زوجته، فأمسك به وانهال عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتمكنت زوجته من الهرب.



بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.