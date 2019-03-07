محافظ مطروح يضع حجر أساس منطقة الطابية لتحويلها لمنطقة حضارية (فيديو)

قام اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، يرافقه اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، وخالد صديق المدير التنفيذي لتطوير المناطق العشوائية ورئيس الشعبة الهندسية للمنطقة الغربية، بوضع حجر أساس منطقه الطابية، وذلك للبدء الفعلي في تطويرها وتحويلها إلى منطقة حضارية تليق بمكانة المحافظة السياحية بحضور الأجهزة التنفيذية والأمنية.



وأكد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، خلال وضع حجر الأساس، أنه سيتم تسليم العمارة السكنية لأهالي منطقه الطابية قبل انتهاء عام 2019.



وأشاد أهالي منطقة الطابية بالتطوير الذي تشهده المنطقة حضاريا مطالبين بتطوير الدولة وإزالة العشوائيات، مقدمين الشكر إلى العمدة منعم اسرافيل المتحدث الرسمي باسم العمد والمشايخ، على مساندتهم.



يذكر أن منطقة الطابية ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمطروح، وإنشاء عمارة سكنية 7 أدوار مكونة من 2 أسانسير و8 شقق للدور متوسط مساحة الشقة 125 مترا لأهالي المنطقة.