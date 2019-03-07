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اقتصاد
الخميس 07/مارس/2019 - 03:24 م

عمرو فتوح: ربط المساندة التصديرية بالمكون المحلى غير فعال

عمرو فتوح، عضو جمعية
عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين
أسماء إبراهيم
dostor.org/2544104

طالب عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو جمعية مستثمري بدر، وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات الإنتاج التى لا يوجد لها نظير فى السوق المحلية، حيث إنه لا يستفيد منها المصدر فى حالة رد الأعباء التصديرية "المساندة التصديرية".

وأكد فتوح أن ربط المساندة التصديرية بنسب المكون المحلي غير "فعال"، حيث توجد العديد من مستلزمات الإنتاج غير متوفرة فى السوق المصرية، وبالتالي لا يحصل المصنع على المساندة التصديرية، مما يفقده ميزات تنافسية فى الأسواق الخارجية، فى الوقت الذى يجب فيه على الدولة تشجيع زيادة الصادرات.

وأضاف أن المصانع تدفع 14% ضريبة قيمة مضافة على مستلزمات الإنتاج وتتأخر مصلحة الضرائب فى رد الضريبة بعد التصدير، وهو ما تعانيه الصناعة المصرية منذ سنوات، مطالبًا بإلغاء القيمة المضافة أو إلزام مصلحة الضرائب بالرد الفوري للضريبة بعد تسلم بوالص التصدير مباشرة دون تأخير، بالإضافة إلى منح حوافز تصديرية للشركات على نسب وحجم التصدير.

وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن التأخر فى رد القيمة المضافة يتسبب فى مشكلات عديدة للصادرات المصرية، فى مقدمتها ضعف المنافسة الدولية، خاصة للمنتجات الصينية حيث تمنح الصين 16% دعما للصادرات، بالإضافة إلى أن الإسراع فى صرف رد الأعباء للصناع له آثار إيجابية على الاقتصاد المحلي وزيادة العملة الصعبة.

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