افتتاح المعارض الفنية لمؤتمر "نوعية طنطا" بالغردقة

افتتح الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، صباح اليوم الخميس، المعارض الخاصة بقسم التربية الفنية، ومعارض الاقتصاد المنزلي، والإعلام التربوي، وتكنولوجيا التعليم.



وذلك على هامش المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية النوعية بجامعة طنطا المنعقد بمدينة الغردقة بعنوان "الدراسات النوعية ودورها في تنشيط السياحة لتنمية الاقتصاد القومي"، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.



وكانت فعاليات المؤتمر الدولي السادس الذي تنظمه كلية التربية النوعية بجامعة طنطا بمدينة الغردقة بعنوان "الدراسات النوعية ودورها في تنشيط السياحة لتنمية الاقتصاد القومي" انطلقت، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، بحضور الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.