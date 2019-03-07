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محافظات
الخميس 07/مارس/2019 - 03:16 م

محافظ أسوان: بدء تطوير المنطقة المحيطة بمعبد فيلة

اللواء أحمد إبراهيم
اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
أ ش أ
dostor.org/2544094

قال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إنه تم بدء تطوير المنطقة المحيطة بمعبد فيلة وساحة انتظار الأفواج السياحية الوافدة، في إطار استعدادات المحافظة لاستضافة منتدى الشباب العربي الإفريقي في منتصف مارس الجاري بحضور الرئيس السيسي.
جاء ذلك في تصريح للمحافظ خلال جولته التفقدية، اليوم الخميس، برفقه مدير عام الآثار ومسئولي مديرية الأمن للمنطقة المحيطة بمعبد فيلة لمتابعة أعمال التطوير المنفذة.
وتفقد المحافظ أعمال تطوير المرسى الشرقي، الذي تم مؤخرًا رفع كفاءة الرصيف الرئيسى به بطول 41،5 متر وعرض 9،5 متر وبتكلفة مليون جنيه من اعتمادات وزارة الآثار، بجانب قيام المحافظة بإنشاء مرسيين على جانبي الرصيف بإجمالي أطوال 315 مترا وبتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه.
وأوضح أنه يتم إنشاء بوابة رئيسية حضارية وتوسيع ساحة الانتظار لمنطقة البازارات لتسهيل حركة دخول وخروج الحافلات السياحية والمركبات، مع إزالة أي تشوهات بصرية على الحوائط، بالإضافة إلى تأمين الوصلات والكابلات الكهربائية.
وأضاف أنه يتم إحلال وتجديد المراسى القديمة مع تركيب مدرج سلالم جديد متحرك ومدعم بحواجز خشبية لحماية السائحين ورحلات السياحة الداخلية وتسهيل حركة دخولهم باتجاه وخروجهم باتجاه آخر، فضلا عن تركيب 6 نقاط مراقبة وحراسة تم تصميمها بشكل حضارى بالتعاون مع أحد البنوك الوطنية، وتركيب كاميرات مراقبة متصلة بالمنظومة الجديدة لتأمين مدينة أسوان من خلال غرفة تحكم بمركز عمليات المحافظة ومديرية الأمن، موجهًا بضرورة وضع "لاند سكيب" في منطقة الصوت والضوء.

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