رئيس هيئة الرقابة الإدارية يستقبل وفد الأمم المتحدة

استقبل اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، وفد مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والخبراء الدوليين من دولتى صربيا وليسوتو، وأعضاء هيئة الخبراء الوطنيين ‏بجهات إنفاذ القانون بجمهورية مصر العربية.



جاء ذلك اللقاء عقب إتمام أعمال استعراض جهود مصر للدورة الثانية في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أعرب رئيس الهيئة عن سعادته وترحابه بالحضور، مؤكدًا حرص كل المؤسسات الوطنية التي يمثلها ‏أعضاء هيئة الخبراء الوطنيين على منع الفساد ومكافحته، مشيدًا بالنجاح الذى تم تحقيقه خلال عملية الاستعراض الأولى للفصلين الثالث والرابع الخاصين بالتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولى.



وأشار إلى سابقة المشاركة فى استعراض بوروندى وليتوانيا والفلبين ضمن أعمال دورة الاستعراض الأولى، واستعراض مملكة إيسواتينى بمشاركة دولة بابو غينيا الجديدة خلال شهر أكتوبر الماضى، ضمن دورة الاستعراض الثانية.



وشدد على أهمية الوفاء بالالتزامات الدولية والحرص على تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات تحقيقًا للغاية النبيلة من إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجهود الملحوظة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصولًا لما يصبو إليه الجميع بالقضاء على الفساد لخدمة ورخاء الشعوب واستقرارها واسترداد ثرواتهم المنهوبة.