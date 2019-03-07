قسد: عمليات إجلاء المدنيين من "الباغوز" السورية لا تزال مستمرة

أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن عمليات إجلاء المدنيين من الباغوز لا تزال مستمرة، معربة عن أملها في استكمال إجلاء المدنيين الراغبين في مغادرة آخر جيب لتنظيم (داعش) في شرق سوريا.

وذكرت القوات - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الخميس، أنها تريد التأكد من أن جميع المدنيين غادروا جيب الباغوز المحاصر قبل بدء الهجوم النهائي، مشيرة إلى أن آلاف الأشخاص معظمهم من أسر عناصر التنظيم خرجوا من الباغوز في الأسابيع القليلة الماضية، إضافة إلى استسلام المئات من الإرهابيين.

ومُني تنظيم (داعش) بهزائم عسكرية كبيرة في عام 2017، عندما طردته قوات محلية يدعمها تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، من مدينة الموصل العراقية ومعقلها مدينة الرقة السورية.