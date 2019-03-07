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مصر
الخميس 07/مارس/2019 - 03:13 م

"معلومات الوزراء" يبحث مع "التنمية المحلية" التعاون المشترك

المهندس زياد عبد
المهندس زياد عبد التواب
أ ش أ
dostor.org/2544089

بحث رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المهندس زياد عبد التواب، مع وفد من وزارة التنمية المحلية يضم عددا من القيادات الشابة من محافظات الجمهورية المختلفة برئاسة المهندس صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية لتكنولوجيا المعلومات، توطيد وتفعيل أواصر التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال "عبد التواب" - في بيان اليوم الخميس - إن الزيارة تأتي في إطار توطيد علاقات التعاون بين المركز ومؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة، وتطوير الخدمات التي ‏يقدمها للجهات الحكومية وتحقيق التكامل بين كافة أجهزة الدولة وبعضها البعض.

وأضاف أن الوفد اطلع على عرض تقديمي عن رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور العمل الرئيسية به، وأهم إدارات المركز والوحدات والمراكز واللجان التابعة له ومجالات عملها، والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها.

وأشار ‏إلى أن الوفد قام بجولة تعريفية بمقار المركز لتفقد كياناته المختلفة،وتم استعراض أهمية جمع المعلومات وتدقيقها بهدف دعم متخذ القرار استنادًا إلى معلومات محدثة ودقيقة أولًا بأول مع التأكيد على أهمية التعاون ‏مع المحافظات بصفتها أحد أهم الروافد الأساسية للبيانات.

وتابع، أن الوفد تفقد غرفة العمليات المركزية التابعة لإدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات لمعرفة آليات عمل الغرفة والتي تتيح الاتصال المباشر بجميع الجهات من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية على مستوى الدولة، وتأتي كعنصر رئيسي ضمن تكوين قطاع إدارة الأزمات والكوارث، كما أنها مجهزة بأحدث أجهزة الاتصال الحديثة ومتصلة بـ 27 غرفة عمليات فرعية في محافظات الجمهورية، ويشارك في الغرفة ممثلين عن أجهزة وهيئات الدولة المعنية.

وقام الوفد أيضا بزيارة مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بمركز المعلومات،الذي أنشئ عام 2003، واختتم الزيارة بتفقد مكتبة المركز للتعرف على أحدث المقتنيات بداخلها والخدمات التي تقدمها، وكذلك أنشطتها في مجال تنمية الكوادر البشرية المتخصصة وشباب الخريجين في مجال المكتبات ودعم البحوث.

من جانبه أشاد وفد وزارة التنمية المحلية، بدور المركز في دعم متخذ القرار في مصر وما يقوم به من دراسات وأبحاث وتقارير وغيرها من الأنشطة لدعم جهود التنمية بالدولة،مؤكدين حرص الوزارة على استمرار التعاون المشترك وتطلعهم لمزيد من التكامل بين الطرفين وتعظيم الاستفادة من مخرجات المركز المتعددة.

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