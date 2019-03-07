مصر للطيران تنقل 2000 معتمر طوال اليوم

كشف مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، تشهد اليوم سفر ووصول أكثر من 2000 معتمر مصري على متن 26 رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية الوطنية، عقب فتح باب العمرة أواخر العام الماضي.



وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الصالة الموسمية تشهد على مدار اليوم الخميس، انطلاق 13 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران متوجهة إلى مطاري المدينة المنورة وجدة الدوليين بالمملكة لعربية السعودية؛ لنقل حوالي ألف معتمر مصري لأداء مناسك العمرة الشريفة.



وأشار المصدر، إلى أن الصالة الموسمية ستستقبل طوال اليوم أيضا، 12 رحلة جوية تابعة للخطوط الوطنية لنقل حوالي ألف معتمر مصري عقب أدائهم مناسك العمرة، لافتا إلى استعدادات الصالة لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لضيوف الرحمن، وخاصة كبار السن والمرضى منهم وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل التجهيزات الضخمة التي تتميز بها الصالة الموسمية.