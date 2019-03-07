مستشفى مصر للطيران يستعيد العمل بقسم العيوب الخلقية فى القلب

كشف الدكتور أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة مستشفى مصر للطيران، استعادة العمل في قسم حالات العيوب الخلقية في القلب، وأجريت اليوم بنجاح حالة غلق للوصلة بين الشريان الأورطي والشريان الرئوي عن طريق القسطرة التداخلية للقلب بدلًا من التدخل الجراحي.



وذلك بواسطة الفريق الطبي للقسطرة القلبية بمستشفي مصر للطيران، تحت إشراف الدكتورة هبة عطية، أستاذ القلب بجامعة عين شمس، مع كل من دكتور حازم شهاب، كبير استشاري القلب، والدكتور طارق عساف، رئيس وحدة القسطرة، والدكتور أحمد الشاعر، استشاري التخدير، وأشادت الدكتورة هبة بالمستوى المهني لجميع العاملين بوحدة قسطرة القلب.