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مصر
الخميس 07/مارس/2019 - 03:00 م

وزيرة بريطانية: خبرة مصر تؤهلها لقيادة العمل الإفريقى

هارييت بالدوين
هارييت بالدوين
أ ش أ
dostor.org/2544075

أكدت وزيرة الشئون الإفريقية البريطانية هارييت بالدوين، أن خبرة مصر وإمكاناتها تؤهلها للعب دور متميز على صعيد قيادة العمل الإفريقى الجماعى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، مع وزيرة الشئون الإفريقية البريطانية هارييت بالدوين، التي حرصت على توجيه التهنئة إلى مصر بمناسبة توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال القمة الإفريقية الأخيرة.

وأعربت الوزيرة الإفريقية عن تطلعها لتعزيز التعاون بين مصر وبريطانيا فى القضايا الإفريقية المختلفة خلال هذا العام.

ومن ناحيته، استعرض السفير طارق عادل خلال اللقاء أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، والتي تهدف لتحقيق الأهداف المشتركة للدول الإفريقية، وعلى رأسها أجندة التنمية 2063.

كما أكد السفير عادل، اعتزام مصر العمل على أكثر من محور، بدءًا من تعزيز السلم والأمن في إفريقيا، وذلك من خلال إنشاء مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

وأوضح السفير عادل أنه سيتم التركيز أيضًا على المحور الاقتصادي والتنموي، بهدف إدخال اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية إلى حيز النفاذ في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك العمل على رفع مستوى البنية التحتية الإفريقية، لما لذلك من آثار إيجابية على جهود الدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات التجارة البينية، وجذب الاستثمارات.

وفى السياق ذاته أعربت الوزيرة بالدوين عن الترحيب ببرنامج عمل الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، واستعدادهم الكامل للتعاون والتنسيق مع مصر، في ضوء أن بريطانيا تعتبر من أكبر شركاء إفريقيا سياسيًا واقتصاديًا.

وحرصت الوزيرة البريطانية على استعراض الأولويات البريطانية إزاء القارة الإفريقية، مشددةً على ما سبق وأعلنته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أثناء جولتها الإفريقية في أغسطس الماضي اتصالًا بمضاعفة استثماراتهم في إفريقيا.

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