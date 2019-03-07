ضبط مدير مطبعة لتقليده المطبوعات دون تصريح فى السلام

تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط مدير مطبعة بالسلام؛ لاتهامه بتقليد المطبوعات بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجارى.



تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "مصطفى.ح.ش"، 30 سنة، المدير المسئول بإحدى المطابع بدائرة السلام، لتقليده المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة عمله دون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري.



وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على "8 زنكات مدون عليها أسماء بعض الجهات الحكومية والخاصة- كمية من المطبوعات مدون عليهم اسم أحد مكاتب التموين".



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتقليد المضبوطات دون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.