"فيبج": السائح الألمانى شغوف بزيارة مصر

أكد نوربرت فيبج، رئيس اتحاد الشركات السياحية الألمانية DRV، إقبال الألمان على زيارة مصر، مشيدًا بارتفاع الحركة السياحية الوافدة لمصر، مشيرًا إلى أن العام الماضى شهد إقبالًا كبيرًا من الألمان على زيارة مصر.



جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، خلال اليوم الثاني لبورصة برلين السياحية ITB، التى تستمر فعالياتها خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي في العاصمة الألمانية برلين.



وأوضح فيبج أن السائح الألمانى شغوف بزيارة المقاصد السياحية المصرية، خاصة فى ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد، مشيرًا إلى زيادة اهتمام السائحين الألمان بالرحلات النيلية.