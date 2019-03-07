"داعش" يعلن مسئوليته عن هجوم كابول

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عن الهجوم الذي استهدف حفل تأبين شيعي، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ24 لمقتل عبدالعلي مزاري، زعيم أقلية الهزارة في منطقة دشت برتشي غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.



وأفادت الشرطة الأفغانية - حسبما نقلت عنها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على موقعها الإلكتروني - بأن حفل التأبين، الذي كان يحضره الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، تعرض للهجوم بقذائف الهاون والمتفجرات.



يُذكر أن نفس المناسبة قبل عام شهدت هجومًا انتحاريًا خارج أحد المساجد، خلف 10 قتلى و22 مصابًا.