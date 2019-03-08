"بشائر برلين".. فندقين فى الجونة وزيادة الحركة السياحية من الصين

أشاد منظمو الرحلات الأجنبية خلال بورصة برلين للسياحة itb Berlin 2019 المقامة بألمانيا والتي تستمر حتى 10 مارس الجاري؛ بالخطوات التي تتخذها وزارة السياحة لتطوير قطاع السياحة، معلنين وجود طلب متزايد من عملائهم على زيارة مصر.



وأشار بيتر فانكنهاوزر الرئيس التنفيذي لمجموعة توماس كوك إلى استعداد الشركة للتعاون بشكل أكبر مع وزارة السياحة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، خاصة في ظل وجود طلب متزايد على زيارة مصر من قبل عملائهم في العديد من الدول، لافتا إلى افتتاحهم فندقين في الجونة بنهاية العام الحالي، في ضوء اتفاقية الشراكة بين مجموعة توماس كوك وشركة أوراسكوم للتنمية.



كما تم الاتفاق بين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ومنظمى الرحلات توماس كوك على التعاون بين الوزارة والمجموعة لزيادة أعداد السياحة الوافدة من الصين إلى مصر، ووضع برامج سياحية لجذب عملائهم من الصين لزيارة مصر.