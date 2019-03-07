"مستقبل وطن" ينظم الدورة الرياضية لـ"كرة القدم" بمركز شباب المعصرة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة نهائي الدورة الرياضية للعبة كرة القدم بمركز شباب المعصرة، بمشاركة 16 فريق وتوزيع الجزائر والكورس علي الفرق الفائزة.



فيما نظمت أمانة الحزب بالغربية دورة تدريبية حول كيفية تأهيل الكوادر الشبابية لخوص العمل السياسي بالقاعة الكبرى بمقر نقابة التمريض بمدينة طنطا.



ونظمت أمانة الحزب في بورسعيد زيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة بورسعيد، في إطار ترسيخ أطر التواصل بين الحزب وأبناء الطائفة.



كما نظمت أمانة الحزب بالإسماعيلية قافلة طبية بقرية المحمسة بدائرة مركز القصاصين تم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.



فيما نظمت أمانة الحزب بالفيوم احتفالية لتكريم بعض أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة بقاعة المناسبات بنادي الفيوم الرياضي بحضور محافظ الإقليم وبعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.



كما قامت أمانة الحزب ببني سويف بأعمال رفع القمامة والنظافة بميدان البحر الأعظم بمدينة الفشن.



ونظمت أمانة الحزب بالمنيا ندوة تثقيفيه حول الجوانب الإيجابية للتعديلات الدستورية بمقر أمانة الحزب بمركز مغاغة.