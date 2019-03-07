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الخميس 07/مارس/2019 - 02:06 م

الأموال العامة تضبط صاحب شركة متهم بالإتجار في العملات الافتراضية

الأموال العامة تضبط
عمرو المزيدي
dostor.org/2543994

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة؛ لاتهامه بالإشتراك مع آخر، في ممارسة نشاط إجرامي في مجال القرصنة الإلكترونية والإتجار في العملات الافتراضية.

وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة شكوى مفادها ممارسة "عاطف" نشاط غير مشروع في مجال القرصنة الإلكترونية والإستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية لبعض الأشخاص، وترويج تلك البيانات على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، والتعامل في العملات الإفتراضية "البيتكوين" بيعًا وشراءً.

بإجراء التحريات تبين قيام كلا من "عاطف.ص.ع" صاحب إحدى شركات الإستيراد والتصدير، و"أحمد.ا.ص" سابق إتهامه في إحدى القضايا، بنشاط إجرامي واسع النطاق في مجال القرصنة الإلكترونية "الهاكرز" والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض الأشخاص الأجانب خارج البلاد، من استخدام الأول أكواد وشفرات تُمكنه من الدخول غير المشروع على بعض مواقع شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، والحصول على بيانات بطاقات دفع إلكترونى تخص بعض الأشخاص خارج البلاد "غير معلومين له"، وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، مستخدمًا في ذلك برامج وتقنيات لإخفاء أية أثار أو دلالات تشير إلى تواجده على شبكة المعلومات الدولية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وتبين قيامه بالإتجار فى العملات الإفتراضية "البيتكوين" التى يتحصل عليها نظير بيعه لبيانات بطاقات الدفع الإليكترونى المستولى عليها لبعض الأشخاص غير المعروفين عبر شبكة الانترنت، والإعلان عنها عبر صفحة الشركة بمواقع التواصل الإجتماعى ونشره لبعض الأحكام الخاصة بالعملات الإفتراضية، وأساليب وأسعار تداولها بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه يتخذ من إحدى شركات الإستيراد والتصدير المملوكة للأول والكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة، مركزًا لنشاطه الإجرامى المشار إليه والذى تجاوز 200 ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة وتم ضبط المتهم الثانى وضبط "مجموعة من المستندات والعقود التى توضح كيفية المشاركة فى التداول بالعملات الافتراضية، ونسبة الأرباح والمشاركة فيها - خاتم أكلاشيه خاص بالشركة يحمل شعار عملة البيتكوين - دفتر فواتير ممهور بخاتم الشركة يحوى بداخله مكاسب العمليات التى تمت من خلال مزاولة نشاط الإتجار فى العملات الإفتراضية (البيتكوين) - جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) خاص بالمتهم الأول".

وبمواجهة المتهم الثانى أقر بأن المتهم الأول هو صاحب الشركة ومسئول التشغيل وأن نشاطها يتمثل فى الإتجار فى العملات الإفتراضية "البيتكوين".

بفحص جهاز الكمبيوتر المحمول تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى مايلى "العديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى إخفاء الهوية أثناء ممارسة النشاط المؤثم وأخرى خاصة باختراق المواقع الإليكترونية وكشف ثغراتها، بعض المواقع الخاصة بتخليق أرقام البطاقات الإئتمانية - العديد من المحادثات المتبادلة مع آخرين تتضمن العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها - العديد من البرامج الخاصة بتخليق وإصطناع صفحات إحتيالية للصفحات الرئيسية لبعض المواقع الشهيرة وذلك للحصول على بيانات بعض الأشخاص بطريق غير مشروع - العديد من الملفات تحتوى على كيفية تشغيل جهاز "MCR" وهو الجهاز المستخدم فى تلقين الشرائط الممغنطة والشرائح الذكية لبطاقات دفع إليكترونى مزورة بالبيانات والأكواد المستولى عليها - بعض المواقع الخاصة بتداول العملات المشفرة عالميًا (البيتكوين) وكيفية إرسال وإستقبال الرصيد على محافظ تلك العملات".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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