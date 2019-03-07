"الداخلية" تمد فترة قبول طلبات الحج حتى 11 مارس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مد فترة قبول طلبات الحج بالمراكز والأقسام بكافة مديريات الأمن، وعلى شبكة الإنترنت والخدمة الصوتية عبر الهاتف حتى الإثنين 11 مارس الجاري، بدلًا من اليوم الموافق 7 مارس؛ تيسيرًا على المواطنين.



وللتقدم بطلب حج القرعة من خلال الانترنت عليك اتباع الخطوات الآتية:



- الدخول على موقع وزارة الداخلية https:moi.gov.eg

- اختيار خدمة الحج والعمرة من الخدمات الإلكترونية

- اختيار تقدّم طلب حج القرعة

- تدوين البيانات من بطاقة الرقم القومى على أن تكون البطاقة سارية

- يقوم مقدم الطلب بالضغط على كلمة "موافقة" على شروط التقدم للحج