الفاو: ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بسبب منتجات الألبان

صرحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم، بأن أسعار المواد الغذائية باختلاف أنواعها قد زادت على المستوى العالمي في فبراير الماضي، نقلا عن سكاي نيوز عربية.



وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء 167.5 نقطة الشهر الماضي بزيادة 1.7% عن يناير.



فيما ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية 1.8% عن الشهر السابق، في مقابل زيادة مؤشر المنظمة لأسعار السكر 1.2%.



كما قفز مؤشر الفاو لأسعار الألبان 5.6% عن مستوى يناير،بسبب زيادة الطلب العالمي على الحليب المنزوع الدسم والأجبان.



وأضافت المنظمة أنها تتوقع قفزة في إنتاج القمح العالمي في 2019، حيث تقدر أنه من الممكن وصوله إلى 757 مليون طن.

